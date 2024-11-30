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الجيش السوري يعلن مقتل عشرات من عناصره في اشتباكات على مدى 100 كلم مع تنظيمات مسلحة

Lebanon 24
30-11-2024 | 05:03
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