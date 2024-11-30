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والدة الأسير الذي بثت القسام شريطا مصورا له: نتنياهو أكد لي أن الشروط قد نضجت للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى (الجزيرة)

Lebanon 24
30-11-2024 | 14:18
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