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السفیر الإيراني في سوريا: المعدات المتطورة لدى المسلحين تشير إلى وجود ارتباط ودعم من دول أوروبية وغيرها

Lebanon 24
30-11-2024 | 15:36
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