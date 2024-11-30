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مستشار الأمن القومي الأميركي: بايدن سيواصل العمل على مدار الساعة لإطلاق سراح مواطنينا (الشرق)

Lebanon 24
30-11-2024 | 16:22
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