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البيت الأبيض: الحرب في غزة يمكن أن تنتهي غدا وكان يمكن أن تنتهي منذ شهور لو وافقت حماس على الإفراج عن الرهائن

Lebanon 24
30-11-2024 | 16:30
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