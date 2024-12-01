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الإذاعة الإسرائيلية عن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" ليبرمان: يجب السماح للأشخاص ذوي الخبرة في المفاوضات بالعمل ويجب القبول بكل اقتراحاتهم

Lebanon 24
01-12-2024 | 00:46
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