18
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
-1
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نفذنا غارة استهدفت مخربين في جنين
Lebanon 24
01-12-2024
|
01:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نفحص نتائج الغارة الكبيرة في الضاحية الجنوبية وسنعلن التفاصيل لاحقا
Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نفحص نتائج الغارة الكبيرة في الضاحية الجنوبية وسنعلن التفاصيل لاحقا
01/12/2024 10:20:48
01/12/2024 10:20:48
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان سيتم بشكل تدريجي
Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان سيتم بشكل تدريجي
01/12/2024 10:20:48
01/12/2024 10:20:48
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نعمل بتصميم لمواجهة أي خروقات للاتفاق
Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نعمل بتصميم لمواجهة أي خروقات للاتفاق
01/12/2024 10:20:48
01/12/2024 10:20:48
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قوات الفرقة 146 تنتشر في جنوب لبنان وتراقب أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار
Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قوات الفرقة 146 تنتشر في جنوب لبنان وتراقب أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار
01/12/2024 10:20:48
01/12/2024 10:20:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"الحمدالله".. نقل ممثلة شهيرة بحالة طارئة إلى المستشفى وهذا وضعها (صورة)
Lebanon 24
"الحمدالله".. نقل ممثلة شهيرة بحالة طارئة إلى المستشفى وهذا وضعها (صورة)
03:44 | 2024-11-30
30/11/2024 03:44:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما كنت بتخايل بيوم إنّي إنعيك بعزّ شبابك".. الموت يؤلم ماغي بو غصن وزوجها بأعز الناس (صورة)
Lebanon 24
"ما كنت بتخايل بيوم إنّي إنعيك بعزّ شبابك".. الموت يؤلم ماغي بو غصن وزوجها بأعز الناس (صورة)
04:00 | 2024-11-30
30/11/2024 04:00:42
Lebanon 24
Lebanon 24
هدم "فيلا" فنان شهير... ما السبب؟ (صور)
Lebanon 24
هدم "فيلا" فنان شهير... ما السبب؟ (صور)
09:00 | 2024-11-30
30/11/2024 09:00:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فترة قصيرة من إنفصالها عن خطيبها.. شاهدوا أوّل إطلالة لنادين نجيم برفقة ولديها (صور)
Lebanon 24
بعد فترة قصيرة من إنفصالها عن خطيبها.. شاهدوا أوّل إطلالة لنادين نجيم برفقة ولديها (صور)
06:45 | 2024-11-30
30/11/2024 06:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن.. ماذا تشهد سماء بيروت؟
Lebanon 24
الآن.. ماذا تشهد سماء بيروت؟
14:34 | 2024-11-30
30/11/2024 02:34:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
03:18 | 2024-12-01
مصادر أمنية تركية: الجماعات المسلحة قطعت الطريق بين الرقة وحلب
03:13 | 2024-12-01
وزير خارجية إيران يصل إلى دمشق اليوم وبعد ذلك إلى تركيا (الحرة)
03:12 | 2024-12-01
وزير الخارجية الإيراني: أتوجه إلى دمشق حاملا رسالة دعم كامل من إيران للحكومة والجيش السوريين
03:06 | 2024-12-01
المرصد السوري: 5 غارات روسية على أحياء في إدلب
03:05 | 2024-12-01
وكالة تسنيم عن الرئيس الإيراني: لا نسعى إلى الحرب وإراقة الدماء وعلى إسرائيل وأميركا أن تخجلا من كل هذه الجرائم
03:03 | 2024-12-01
وسائل إعلام إسرائيلية: جلسة خاصة للحكومة ستعقد بعد غد الثلاثاء في نهاريا بالشمال حيث سيقر مخطط إعادة السكان والإعمار
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
01/12/2024 10:20:48
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
01/12/2024 10:20:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
01/12/2024 10:20:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24