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القناة 7 الإسرائيلية: إنشاء وحدة "ميتاف" لتقديم الدعم النفسي للجنود الذين يحتاجون إلى عناية خاصة جراء الحرب

Lebanon 24
01-12-2024 | 01:16
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