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بن غفير لإذاعة الجيش الإسرائيلي: أتحدث في كل جلسة عن أهمية تهجير سكان قطاع غزة طوعيا والظروف مناسبة لذلك الآن

Lebanon 24
01-12-2024 | 01:34
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