Advertisement

أخبار عاجلة

الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم جوي ليلي أوكراني وتؤكد اعتراض 29 طائرة مسيرة كان تستهدف مواقع روسية

Lebanon 24
01-12-2024 | 01:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام روسية: الدفاعات الجوية تحبط هجوما جويا أوكرانيا وتدمير 34 مسيرة كانت تستهدف مواقع روسية
lebanon 24
01/12/2024 10:22:21 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام روسي: وحدات الدفاع الجوي الروسية تدمر 39 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الماضية
lebanon 24
01/12/2024 10:22:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي تدمر 34 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء خمس مناطق روسية خلال الليل
lebanon 24
01/12/2024 10:22:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر 29 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل
lebanon 24
01/12/2024 10:22:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:18 | 2024-12-01
03:13 | 2024-12-01
03:12 | 2024-12-01
03:06 | 2024-12-01
03:05 | 2024-12-01
03:03 | 2024-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24