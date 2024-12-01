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بن غفير: أعمل جاهدا أمام رئيس الوزراء من أجل التقدم في تشجيع الهجرة من غزة وبدأت ألمس انفتاحا لديه على الفكرة

Lebanon 24
01-12-2024 | 02:14
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