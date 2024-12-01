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رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين للتلفزيون العربي: العدو الإسرائيلي يستهتر بحياة أسرى قطاع غزة داخل السجون
Lebanon 24
01-12-2024
|
02:44
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