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وكالة تسنيم عن الرئيس الإيراني: لا نسعى إلى الحرب وإراقة الدماء وعلى إسرائيل وأميركا أن تخجلا من كل هذه الجرائم

Lebanon 24
01-12-2024 | 03:05
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