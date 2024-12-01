Advertisement

أخبار عاجلة

الراعي: نعبر عن امتناننا للدول الصديقة وجيش لبنان والدفاع المدني والصليب الاحمر

Lebanon 24
01-12-2024 | 03:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بري: الشكر للدول الشقيقة والصديقة التي هبّت لمؤازرة لبنان ودعمه لتجاوز هذه المرحلة العصيبة والشكر للموفدين الدوليين على مساعيهم التي أثمرت وقفاً للعدوان الإسرائيلي الهمجي
lebanon 24
01/12/2024 13:36:30 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: في القلب غصّة في عيد الاستقلال جراء ما يصيب لبنان من ويلات الحرب والطغيان توازيها غصّة أخرى على غياب رأس للدولة للسنة الثالثة
lebanon 24
01/12/2024 13:36:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: كل زياراتي ولقاءاتي الدولية تؤشر إلى التضامن والاهتمام الكبير للدول الشقيقة والصديقة بلبنان لكن إسرائيل تضرب عرض الحائط بكل المحاولات الدولية لوقف إطلاق النار
lebanon 24
01/12/2024 13:36:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": حريق كبير على طريق المصنع والدفاع المدني يعمل على اخماده
lebanon 24
01/12/2024 13:36:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:03 | 2024-12-01
05:33 | 2024-12-01
05:27 | 2024-12-01
05:17 | 2024-12-01
05:17 | 2024-12-01
04:51 | 2024-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24