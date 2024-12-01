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القناة 12 الإسرائيلية: الجيش يعمل في 3 قطاعات مركزية في قطاع غزة هي جباليا وممر نتساريم ورفح

Lebanon 24
01-12-2024 | 04:21
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