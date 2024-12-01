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لبنان 24: الجيش يستمر بتفجير ذخائر إسرائيلية غير منفجرة في بلدة الزرارية حتى الساعة الثالثة عصراً

Lebanon 24
01-12-2024 | 06:35
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