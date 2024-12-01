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التلفزيون السوري نقلاً عن مصدر عسكري: القوات نظمت خطاً دفاعياً معززاً بريف حماة الشمالي وهي جاهزة لصد أي هجوم
Lebanon 24
01-12-2024
|
08:53
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