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أخبار عاجلة
وزير خارجية الكويت: لم يتم طرح موضوع سوريا بالقمة الخليجية المنعقدة في الكويت اليوم
Lebanon 24
01-12-2024
|
09:45
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