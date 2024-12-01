Advertisement

أخبار عاجلة

ترامب: اخترتُ مسعد بولس مستشاراً رفيعاً للشؤون العربية وشؤون الشرق الأوسط

Lebanon 24
01-12-2024 | 11:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلام: نبارك للبنان تعيين مسعد بولس مستشارا لترامب لشؤون المنطقة العربية والشرق الأوسط
lebanon 24
01/12/2024 21:17:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار لترامب في الشؤون العربية والشرق الأوسطية... اللبناني مسعد بولس إلى منصب كبير
lebanon 24
01/12/2024 21:17:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مسعد بولس بعد تعيينه مستشار ترامب للشرق الأوسط: موضوع الرئاسة في لبنان شائك
lebanon 24
01/12/2024 21:17:52 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحزب الجمهوري في مقاطعة ميلواكي: ترامب سيعيد السلام إلى الشرق الأوسط (العربية)
lebanon 24
01/12/2024 21:17:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:03 | 2024-12-01
13:54 | 2024-12-01
13:36 | 2024-12-01
13:24 | 2024-12-01
13:23 | 2024-12-01
13:20 | 2024-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24