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إسرائيل تطلب من طائرة إيرانية عدم الهبوط في مطار دمشق مما اضطرها للعودة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
01-12-2024 | 11:45
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