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القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر: الجيش حذر القيادة السياسية من أن أزمة الغذاء في غزة تؤدي لتجويع المختطفين

Lebanon 24
01-12-2024 | 13:15
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