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القناة 13 الإسرائيلية: تقديرات الجيش تشير إلى أن أقل من نصف المحتجزين فقط في قطاع غزة ما زالوا أحياء

Lebanon 24
01-12-2024 | 13:19
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