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يديعوت أحرونوت: نتنياهو سيعقد هذا المساء مشاورات محدودة بشأن الرهائن تشمل وزراء وفريق التفاوض

Lebanon 24
01-12-2024 | 13:54
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