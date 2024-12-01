وكالة الأنباء السورية: الجيش السوري وبمساعدة القوات الجوية الروسية يقضي خلال الـ 24 ساعة الماضية على 320 إرهابياً ويدمر 63 قطعة من المعدات خلال المعارك ضد الإرهاب في محافظات إدلب وحماة وحلب

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