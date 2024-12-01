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وزير الخارجية الأميركي يبحث مع نظيره التركي الحاجة إلى "خفض التصعيد" في سوريا

Lebanon 24
01-12-2024 | 16:08
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