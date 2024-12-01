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ديفيد شينكر: واشنطن قلقة من أحداث سوريا وإدارة بايدن تبحث عن الاستقرار

Lebanon 24
01-12-2024 | 17:04
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