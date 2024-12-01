Advertisement

أخبار عاجلة

القيادة الوسطى الأميركية: الحوثيون استخدموا في هجمات السبت والأحد 3 صواريخ باليستية و3 مسيرات وصاروخ كروز

Lebanon 24
01-12-2024 | 23:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القيادة الوسطى الأميركية: الضربة ردّ على هجوم شنّته الجماعة على القوات الأميركية في سوريا أمس
lebanon 24
02/12/2024 12:17:37 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة الوسطى الأميركية: نفذنا ضربات جوية دقيقة على مخازن أسلحة تابعة للحوثيين في مناطق سيطرتهم داخل اليمن يومي 9 و10 تشرين الثاني
lebanon 24
02/12/2024 12:17:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوثي: استهدفنا حاملة الطائرات الأميركية أبراهام بطائرات مسيّرة ومدمرتين أميركيتين في البحر الأحمر بصواريخ باليستية ومسيرّات
lebanon 24
02/12/2024 12:17:37 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيليّ: زيارة قائد القيادة الوسطى الأميركية تهدف للتنسيق مع إسرائيل بشأن مواجهة السيناريوهات المحتملة في الساحة الإيرانية
lebanon 24
02/12/2024 12:17:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:16 | 2024-12-02
05:10 | 2024-12-02
05:07 | 2024-12-02
04:49 | 2024-12-02
04:41 | 2024-12-02
04:30 | 2024-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24