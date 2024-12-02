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أخبار عاجلة
وزير الصحة السوري يعلن استئناف عمل الإسعاف في حلب بعد توقفه اليومين الماضيين
Lebanon 24
02-12-2024
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