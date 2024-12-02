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القوات الجوية الأوكرانية تقول إنها أسقطت 52 طائرة بدون طيار أطلقتها روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية

Lebanon 24
02-12-2024 | 01:41
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