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المستشار الألماني: توريد أسلحة بقيمة 650 مليون يورو إلى أوكرانيا للدفاع ضد روسيا

Lebanon 24
02-12-2024 | 01:43
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