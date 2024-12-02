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المرصد السوري: 446 قتيلا في إدلب وحلب وريف حماة خلال 5 أيام (العربية)

Lebanon 24
02-12-2024 | 02:05
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المرصد السوري: 446 قتيلا بين إدلب وحلب وريف حماة خلال 5 أيام
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وكالة الأنباء السورية: الجيش السوري وبمساعدة القوات الجوية الروسية يقضي خلال الـ 24 ساعة الماضية على 320 إرهابياً ويدمر 63 قطعة من المعدات خلال المعارك ضد الإرهاب في محافظات إدلب وحماة وحلب
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