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إعلام إسرائيلي: عدد من ذوي الأسرى يتظاهرون قرب منزل نتنياهو بالقدس ويتهمونه بعدم إنجاز صفقة لأسباب شخصية

Lebanon 24
02-12-2024 | 02:17
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