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منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: دمار المدارس واستهداف الأطفال في غزة وصمة عار للإنسانية

Lebanon 24
02-12-2024 | 05:22
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