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بزشكيان في اتصال مع الأسد: نؤكد رفض إيران التام لكل محاولات النيل من وحدة واستقرار سوريا والمساس بوحدة سوريا هو ضرب للمنطقة واستقرارها ووحدة دولها

Lebanon 24
02-12-2024 | 05:25
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