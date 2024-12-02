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"لبنان24": قوة اسرائيلية راجلة معززة بعدد من الدبابات والجرافات والآليات تتوغل باتجاه منطقة دوبيه غرب بلدة ميس الجبل لجهة بلدة شقراء

Lebanon 24
02-12-2024 | 05:47
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