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هاغاري لسكاي نيوز عربية: ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان ومهلة الـ 60 يوما هي مرحلة تدريجية للتأكد من زوال تهديد حزب الله

Lebanon 24
02-12-2024 | 06:20
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