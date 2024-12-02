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وزير الداخلية بعد اجتماع عقده مع المحافظين: نشكر جميع المحافظين الذين قاموا بدورهم وحافظوا على البلد بتواصل دائم مع وزارة الداخلية والهيئة الوطنية وعدد كبير من الاطراف

Lebanon 24
02-12-2024 | 06:32
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