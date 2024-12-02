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مولوي: وجّهنا بضرورة المحافظة على الاملاك العامة وعدم التعرض للآثار خلال عملية إعادة الإعمار

Lebanon 24
02-12-2024 | 06:41
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