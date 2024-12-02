Advertisement

أخبار عاجلة

مولوي: لم يتم زيادة أي خيمة جديدة للنازحين السوريين خلال فترة الحرب وشهدنا عودة قرابة 400 ألف منهم إلى سوريا

Lebanon 24
02-12-2024 | 06:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المولوي: اللبنانيون احتضنوا بعضهم وعدد الإشكالات في المناطق خلال فترة الحرب لا تُذكر وجلها كانت بين النازحين حصراً
lebanon 24
02/12/2024 21:02:18 Lebanon 24 Lebanon 24
المخطط الدولي انكشف... سوريا أكثر أماناً للنازحين السوريين
lebanon 24
02/12/2024 21:02:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المهجرين عصام شرف الدين للجزيرة مباشر: 400 ألف لاجئ سوري و160 ألف لبناني نزحوا إلى سوريا خلال الفترة الماضية
lebanon 24
02/12/2024 21:02:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: خلال كل فترة الحرب كان السنوار يعيش في الأنفاق
lebanon 24
02/12/2024 21:02:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:59 | 2024-12-02
13:57 | 2024-12-02
13:55 | 2024-12-02
13:50 | 2024-12-02
13:47 | 2024-12-02
13:41 | 2024-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24