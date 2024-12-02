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"لبنان24": إصابة واحدة طفيفة جراء غارة من مسيّرة استهدفت بلدة عيناتا قرب مبنى البلدية 

Lebanon 24
02-12-2024 | 07:05
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