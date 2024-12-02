إذاعة الجيش الإسرائيلي: الشاباك يكشف عن حوالي 200 محاولة إيرانية لشن هجمات إلكترونية ضد مواطنين إسرائيليين بما في ذلك كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين

Lebanon 24