Advertisement

أخبار عاجلة

إذاعة الجيش الإسرائيلي: الشاباك يكشف عن حوالي 200 محاولة إيرانية لشن هجمات إلكترونية ضد مواطنين إسرائيليين بما في ذلك كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين

Lebanon 24
02-12-2024 | 07:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: جهاز الشاباك يقرر تعزيز حماية كبار الدبلوماسيين الإسرائيليين في هولندا
lebanon 24
02/12/2024 21:05:38 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر بالشاباك: تكثيف إجراءات الحراسة حول كبار الشخصيات بعد استهداف منزل نتنياهو
lebanon 24
02/12/2024 21:05:38 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة إسرائيليين اثنين خلال مواجهات مع الفلسطينيين في بلدة دير بلوط قرب سلفيت
lebanon 24
02/12/2024 21:05:38 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق النار على فلسطيني عند مدخل مخيم شعفاط شمال القدس بعد محاولته تنفيذ عملية طعن
lebanon 24
02/12/2024 21:05:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:59 | 2024-12-02
13:57 | 2024-12-02
13:55 | 2024-12-02
13:50 | 2024-12-02
13:47 | 2024-12-02
13:41 | 2024-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24