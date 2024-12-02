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جلسة طارئة لمجلس الأمن الثلاثاء لمناقشة التصعيد الحالي في سوريا (العربية)

Lebanon 24
02-12-2024 | 08:15
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