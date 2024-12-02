ميقاتي خلال استقبال الجنرال جاسبر جيفرز والسفيرة الاميركية: لضرورة الالتزام الكامل بوقف اطلاق النار ومنع الخروقات الامنية وانسحاب العدو الاسرائيلي من الاراضي اللبنانية المحتلة

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