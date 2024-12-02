الوزير بو حبيب من المؤتمر الوزاري لتعزيز الإستجابة الإنسانية في غزة: لقد أعلنا بكل وضوح بأن خيارنا الدائم الدبلوماسية والدفاع عن النفس عندما نتعرض لإعتداء

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