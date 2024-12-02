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بو حبيب: نجدد تعهدنا الوفاء بإلتزاماتنا وفقاً لمندرجات القرار الأممي والترتيبات الصادرة الأسبوع الماضي ببيان مشترك عن الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا

Lebanon 24
02-12-2024 | 09:38
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