Advertisement

أخبار عاجلة

بو حبيب: الإستقرار والسلام المستدام لن نحصل عليه قبل إنهاء إحتلال إسرائيل لكافة الأراضي اللبنانية

Lebanon 24
02-12-2024 | 09:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بوحبيب: السلام يتحقق مع إنهاء الإحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية
lebanon 24
02/12/2024 21:09:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين: هوكشتاين أبلغ الإسرائيليين بأنه يتعين عليهم إفساح المجال لآلية مراقبة وقف إطلاق النار
lebanon 24
02/12/2024 21:09:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: على الحكومة اللبنانية منح تفويض واضح للجيش لتنفيذ ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار
lebanon 24
02/12/2024 21:09:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: وجود عناصر حزب الله جنوب نهر الليطاني يعد خرقا للاتفاق وعليهم الانتقال شمالا
lebanon 24
02/12/2024 21:09:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:59 | 2024-12-02
13:57 | 2024-12-02
13:55 | 2024-12-02
13:50 | 2024-12-02
13:47 | 2024-12-02
13:41 | 2024-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24