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بيان أميركي فرنسي ألماني بريطاني: التصعيد الحالي يؤكد الحاجة الملحة لإيجاد حل سياسي بقيادة سورية للصراع

Lebanon 24
02-12-2024 | 09:48
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