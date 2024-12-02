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أردوغان: تركيا كما كانت بالأمس مستعدة اليوم أيضا للقيام بما يقع على عاتقها لإخماد النار المشتعلة في المنطقة

Lebanon 24
02-12-2024 | 10:43
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