Advertisement

أخبار عاجلة

مصادر للعربية: فتح وحماس توصلا لاتفاق أنهى الخلاف بشأن إدارة أموال الإغاثة وإعادة الإعمار

Lebanon 24
02-12-2024 | 10:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصادر لـ"رويترز": قطر أبلغت كلا من إسرائيل وحماس والإدارة الأميركية بقرارها بشأن تعليق دورها في المفاوضات
lebanon 24
02/12/2024 21:11:23 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر مطلعة: إسرائيل تلقت ضمانات من واشنطن بشأن حرية التحرك في حال حدوث انتهاك للاتفاق مع لبنان
lebanon 24
02/12/2024 21:11:23 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز: الاتفاق المحتمل بشأن وقف إطلاق النار يعتمد على نسخة مطورة من قرار مجلس الأمن 1701 الذي أنهى حرب 2006
lebanon 24
02/12/2024 21:11:23 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الفلسطيني: نعد خططا للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بغزة
lebanon 24
02/12/2024 21:11:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:59 | 2024-12-02
13:57 | 2024-12-02
13:55 | 2024-12-02
13:50 | 2024-12-02
13:47 | 2024-12-02
13:41 | 2024-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24