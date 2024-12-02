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بايدن: لن نتوقف عن العمل لإعادة الرهائن المحتجزين في غزة إلى عائلاتهم

Lebanon 24
02-12-2024 | 10:55
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